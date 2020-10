101 positivi oggi nella provincia di Taranto, intanto al Moscati i ricoverati covid salgono a 89. Il bollettino Puglia

Aggiornamento covid 31 ottobre 2020. Oggi in Puglia sono stati registrati 6.279 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 762 casi positivi: 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito (i dati di ieri).

Sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat.





Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 556.505 test.

6506 sono i pazienti guariti.

11.393 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 18.622 , così suddivisi:

7.688 nella Provincia di Bari;

1.989 nella Provincia di Bat;

1.261 nella Provincia di Brindisi;

4.414 nella Provincia di Foggia;

1.287 nella Provincia di Lecce;

1.851 nella Provincia di Taranto;

132 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31.10.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/r6PvV

Taranto, 31 ottobre 2020 – Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto comunica che l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 14 del 31 ottobre 2020, n. 89 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 28 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 18 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 35 presso il Punto di Primo Intervento;

· n. 8 presso il reparto di Rianimazione.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ad oggi n. 20 pazienti post-Covid (così ieri)