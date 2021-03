1546 nuovi casi su 9629 test, Covid Puglia: il bollettino di oggi

Aggiornamento covid regionale, bollettino covid (così domenica scorsa e nelle precedenti domeniche – così l’anno scorso, 21 marzo 2020).

In Puglia oggi (21 marzo 2021) sono stati registrati 9.629 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.546 casi positivi:





623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test.

128.993 sono i pazienti guariti.

43.079 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 176.529 così suddivisi:

69.114 nella Provincia di Bari;

17.660 nella Provincia di Bat;

12.745 nella Provincia di Brindisi;

33.483 nella Provincia di Foggia;

15.945 nella Provincia di Lecce;

26.660 nella Provincia di Taranto;

649 attribuiti a residenti fuori regione;

273 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/xr66z