19/Circe, Giulia Gallo porta al Tarentum la nuova versione

L’appuntamento è per sabato 28 dicembre, nell’Auditorium Tarentum. “19/CIRCE” è uno spettacolo teatrale di Giulia Gallo, con la partecipazione di Giorgio Consoli e la colonna sonora originale di Alex Palmieri.



Dopo il consenso ottenuto dal pubblico e dalla critica per la sua prima prova pubblica della scorsa estate, il 28 sarà possibile assistere ad una nuova versione dello spettacolo. Circe, la maga che incanta e trasforma tutti quelli che arrivano sulla sua isola, è una donna che si mostra senza filtri, che

racconta la sua parte più nascosta. Prospettive multiple prendono forma attraverso il racconto di una, due, tre donne, per raccontare l’amore. L’amore come assenza e come essenza.

“Benvenuti: questa è la mia isola deserta. La storia si ripeterà uguale a sé stessa, temo. Qui tutto è possibile. Io sono Circe: tu cosa sai di me?”

Le parole di Circe, gli echi del ricordo di un uomo o di tutti gli uomini che ha incontrato, un luogo fatto di ricordi e memorie, ci conducono in un viaggio oltre i confini della connotazione omerica, tra

sogno e realtà, un flusso di coscienza e la possibilità di un cambiamento.

L’opera è una nuova interpretazione della “maga dai bei capelli ricci e dalla voce umana”: contaminazioni passate, come la Circe di Julia Augusta Webster, e contemporanee, come le parole di Margaret Atwood, si fondono nel monologo di Giulia, interprete e regista, per dar voce ad una

nuova Circe. La performance è arricchita della partecipazione del noto attore Giorgio Consoli, le musiche originali

di Alex Palmieri, i video di Enrico Acciani, le scenografie gentilmente concesse da “Old Era”. Organizzazione URBAN IN MOTION presso Teatro Auditorium Tarentum Biglietto posto unico euro 12 (ridotto under 20 / over 70 euro 10).