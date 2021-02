2000 euro per gli autonomi dello spettacolo, bando Start 2021 Puglia: chi può accedervi

Il bando sarà pubblicato a breve. Ma la notizie è certa. Ieri la Giunta regionale pugliese ha approvato l’attivazione della Misura “Start 2021: Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”, nell’ambito delle azioni di sostegno economico alle partite IVA e ai lavoratori non subordinati – POR Puglia 2014-2020.

IL BONUS

Si tratta di un bonus una tantum di 2mila euro destinato a “tutti i titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo, comunque denominato, sottoscritto dai soggetti obbligatoriamente assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’INPS (gestione ex ENPALS)” spiegano dalla Regione Puglia. Dotazione finanziaria iniziale, 4 milioni.





REQUISITI NECESSARI

Potranno presentare domanda i lavoratori (artisti e tecnici) dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex-Enpals), che erogano in forma autonoma le proprie prestazioni lavorative, che risultino titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo, comunque denominato, attivo alla data del 1 febbraio 2020 e che alla stessa data risultino avere domicilio fiscale in Puglia, e che NON risultino titolari di un rapporto di lavoro subordinato o di un trattamento pensionistico alla data di presentazione della candidatura. Platea stimata in Puglia: 2000 lavoratori autonomi.