22 aprile, Giornata della Terra. Programmazione dedicata della Rai

Immagini bellissime, dedicate alla natura e alla cura dell’ambiente con su impressa la scritta: “Fragile. maneggiare con cura”. E’ lo spot che Rai trasmette già dalla scorsa settimana, per la Giornata mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile.

L‘Earth Day, giunto al suo 51° anniversario, verrà celebrato dalla Rai, come forma di importante impegno pubblico e sociale: l’Azienda, infatti, è media partner di Earth Day Italia, sede europea dell’Earth Day Network e portavoce dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.





Tante le iniziative previste per l’intera giornata di giovedì 22 aprile che coinvolgeranno reti e testate Rai con una programmazione a 360 gradi.

In particolare, i riflettori si accenderanno su Rai Play che, dalle 7.30 alle 20.30, proporrà 13 ore di diretta streaming di #OnePeopleOnePlanet, la maratona nata dagli sforzi di due organizzazioni: Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Dagli studi di Rai Play, a Via Asiago, #OnePeopleOnePlanet si collegherà con i numerosi programmi delle reti Rai, alla radio e in tv, con approfondimenti e testimonianze.

Sempre in diretta, verranno mandati in onda i contributi di associazioni, istituzioni e rappresentanti del mondo della scienza, della cultura, dello sport e dello spettacolo.

RaiPlay pubblicherà inoltre in esclusiva, il docufilm “Riparare il tempo” sulla sostenibilità ambientale, mentre nella sezione Learning sarà proposta una playlist di programmi suddivisa in due parti: la prima dedicata alla scoperta delle meraviglie del pianeta, dalla ricchezza della foresta amazzonica alla straordinaria vita negli oceani; la seconda, invece, incentrata su alcuni importanti temi ambientali, tra cui la salvaguardia del Pianeta.