23 aprile Giornata mondiale del libro, buona lettura a tutti

Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. La ricorrenza è organizzata dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright.

La lettura è un bene primario da promuovere, uno strumento di crescita, di consapevolezza. In definitiva, di libertà individuale e collettiva. A partire dal 1996, la Giornata del libro viene celebrata con numerose manifestazioni in tutto il mondo.





La scelta è ricaduta sul 23 aprile perchè è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre importanti scrittori: lo spagnolo Miguel de Cervantes (1547-1616), l’inglese William Shakespeare (1564-1616) e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616).

In realtà, Cervantes e Garcilaso de la Vega sono morti il 23 aprile secondo il calendario gregoriano, mentre Shakespeare è morto il 23 aprile secondo il calendario giuliano, all’epoca ancora in vigore in Inghilterra, e quindi dieci giorni dopo (fonte Wikipedia).

La Ringhiera, sin dalla sua nascita, ha sempre operato per promuovere la lettura, soprattutto, tra i giovani. La collaborazione con la rete di scuole “Taranto legge”, ne è un esempio concreto.

Non ci siamo fermati nemmeno con la pandemia, ideando e realizzando sempre con “Taranto Legge”, la rassegna online “Libro conNesso”. Le presentazioni si concluderanno a metà maggio dopo aver ospitato ben 15 autori ed aver presentato altrettanti libri.

Quello di cui andiamo più orgogliosi è la massiccia partecipazione di studenti ai nostri incontri grazie al prezioso lavoro effettuato dalle professoresse di Taranto legge che comprende i licei Aristosseno, Archita, Ferraris-Q. Ennio, Calò, gli istituti Principessa M. Pia e Pitagora. Buona lettura a tutti.