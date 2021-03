310 nuovi casi nel Tarantino. Covid, bollettino Puglia

Ecco il bollettino regionale covid, sabato 6 marzo 2021 (così sette giorni fa e nelle settimane precedenti).

In Puglia oggi sono stati registrati 10.526 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.483 casi positivi:





600 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 170 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

So.no stati registrati 15 decessi: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.613.815 test.

115.362 sono i pazienti guariti.

34.853 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 154.302 così suddivisi:

59.499 nella Provincia di Bari;

16.159 nella Provincia di Bat;

11.336 nella Provincia di Brindisi;

30.386 nella Provincia di Foggia;

13.209 nella Provincia di Lecce;

22.914 nella Provincia di Taranto;

609 attribuiti a residenti fuori regione;

190 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/QIF2v