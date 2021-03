“4 marzo 1943”, un grande brano della musica italiana. Oggi l’omaggio a Dalla

“4 marzo 1943. Una data, una ricorrenza. Una grande canzone della musica italiana. Lucio Dalla oggi avrebbe compiuto 78 anni. Alle 12.15 le radio italiane hanno omaggiato il grande cantautore bolognese, trasmettendo il brano che ha per titolo la sua data di nascita.

Anche Sanremo renderà omaggio a Dalla nella serata dedicata ai duetti e alle cover. Proprio a Sanremo, nel 1971, Dalla presentò “4 marzo 1943”. Il titolo originale della canzone era “Gesù Bambino”, ma la ferrea censura dell’epoca impose il cambio del titolo e qualche modifica nel testo.





Quell’edizione del Festival fu vinta dalla coppia Nada e Nicola Di Bari con “Il cuore è uno zingaro”, ma a giudizio di molti fu proprio Dalla il vero vincitore. A noi, per fortuna, resta un brano in cui melodia e testo si fondono alla perfezione in una composizione poetica e malinconica.