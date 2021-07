Torna “Film on the Beach’’, la rassegna cinematografica in programma nei lidi di Marina di Ginosa dal 22 luglio al 26 agosto (ingresso gratuito).

Sei appuntamenti rientranti nel calendario estivo del Comune di Ginosa, Cultura e Paesaggio. “Film on the Beach’’ è in collaborazione tra Comune di Ginosa, Scorribande Culturali e i partner tecnici BeSound e Cinergia.