A Martina Franca evento nazionale del settore moda e confenzioni

Si terrà a Martina Franca dal 29 settembre al 3 ottobre 2021 COATurier, il primo evento organizzato nel distretto del capospalla dedicato alle imprese, ai buyer internazionali e al mondo della manifattura. La rassegna è organizzata da CNA-Federmoda Puglia, in collaborazione con il Comune di Martina Franca, l’Italian Trade Agency, la Regione Puglia e in partenariato con la Camera di Commercio di Taranto.

COATurier ha l’ambizioso obiettivo di tracciare il punto della situazione del sistema manifatturiero meridionale gettando le basi per creare una piattaforma di intelligenze collettive per affrontare le sfide dei mercati globali.



Tra workshop, talk, visite in azienda e incontri business, COATurier si candida a diventare un punto di riferimento nazionale per il sistema moda. “Dobbiamo stringerci a corte, unire ”, commenta Daniele Del Genio, imprenditore di Martina Franca e presidente regionale di CNA-Federmoda, “perché la sfida che stiamo per affrontare non riguarda un solo imprenditore, una sola sigla sindacale, ma tutto il territorio. Dobbiamo connettere le intelligenze artigianali, che sono il tratto tipico della qualità del Made in Italy. Connettere non solo le risorse del settore, ma allargare lo sguardo, coinvolgere altri settori, esondare, tenere insieme tutto. Dobbiamo dimostrare che la Puglia può essere meta privilegiata per lo sviluppo della moda, così come lo sono altri territori italiani”.