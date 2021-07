A Massafra la Festa delle Famiglie… Favolose

L’amore al di là di ogni convenzione, sociale e personale. S’ispira al libro illustrato “Famiglie Favolose” (edito da Salani), l’edizione 2021 de “La Festa delle Famiglie”, che si terrà il 29 luglio a Massafra al Castello-Piazza d’Armi, con inizio alle 18.30.

La manifestazione anche quest’anno è organizzata dal CAF (Centro Ascolto Famiglie) e ADE (Assistenza Domiciliare Educativa), con il sostegno del Comune di Massafra, assessorato Politiche Sociali. L’evento s’inserisce nel cartellone estivo “Yes-Massafra”.





Il titolo scelto quest’anno “Festa delle Famiglie… Favolose”, richiama un libro “speciale”, dove vengono narrate le avventure di sette famiglie di animali. Un modo originale per spiegare ai bambini che nessuna famiglia è uguale ad un’altra: gli autori, infatti, affrontano temi come la separazione, la costruzione di nuove relazioni, la libertà di amare e il diritto a scegliere chi amare. Insomma è un testo che permette ai più piccoli di comprendere meglio il mondo che li circonda e che…“famiglia è dove c’è amore”.

In mattinata dalle 10.00 alle 12.00 ci saranno delle attività ludico-ricreative presso Lido Impero a Marina di Chiatona a cura dell’asilo nido Little Price di Massafra, Comitato Pro Chiatona e Comitato di Gestione-Centro Polivalente Anziani.

La Festa vera e propria partirà invece alle 18.30 nella Piazza D’Armi del Castello di Massafra, con un Laboratorio Ludico Creativo che coinvolgerà 6 famiglie dei Rioni di Massafra; anche quest’anno, infatti, saranno loro le vere protagoniste della manifestazione.

Per l’edizione 2021 si cimenteranno nella decorazione di un monopattino, un gioco tradizionale pensato per unire le famiglie e nello stesso tempo creare tra di loro una sana competitizione. Con la pandemia abbiamo tutti imparato ad essere sempre connessi e tecnologici, con questo gioco, al contrario, vogliamo tornare al passato, coinvolgendo genitori e figli in un’attività manuale e divertente.

Ma non finisce qui perché ci sarà l’esibizione di artisti di strada “AliDiAmanti-farfalle volanti” e “Clockwork Bubbles-spettacolo di bolle”, saranno inoltre allestiti gli stand dei servizi attivi sul territorio a sostegno di famiglie, minori, e fragili, e infine in serata il concerto dell’Orchestra Mancina.

La Festa della Famiglia rispetta la normativa di contenimento covid-19, per cui gli ingressi saranno contingentati ed occorrerà prenotarsi. Per info, tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 Servizio Caf-Ade 099.6960651 oppure 3917303614, e ancora Infopoint Massafra Turismo 099.8804695. Per prenotarsi oltre ai numeri già esposti sarà possibile inviare una mail a [email protected] oppure andare sui siti www.yesmassafra.it e www.massafraturismo.it. Nella prenotazione specificare nome, cognome, telefono e residenza/provenienza.