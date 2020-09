A Taranto le reliquie dei Santi Medici. Il programma delle celebrazioni

La devozione dei tarantini per i Santi Medici e la processione dei loro simulacri continuano negli anni ad essere un appuntamento imprescindibile della fede e della devozione celebrata sull’isola di Taranto.

La processione che dal mattino del 26 settembre si svolge da via Garibaldi “salendo” nella parte alta della città vecchia da pendio Lariccia per percorrere via Duomo piazza Fontana e ritornare sulla marina nella chiesa di San Giuseppe vede la partecipazione di migliaia di persone e il pellegrinaggio commovente di centinaia di torcianti lungo tutto il percorso.

“In questo 2020 non sarà possibile compiere questo rito a causa delle misure anti Covid – informa una nota stampa della parrocchia di San cataldo – per sottolineare l’invocazione dell’intercessione dei santi

per questa pandemia, il 25 settembre alle ore 17.00 giungeranno le reliquie maggiori dei Santi Fratelli Medici provenienti dal santuario di Oria. Le reliquie saranno poste nell’antico santuario di Via di Mezzo che riaprirà al culto in maniera stabile. Vuole essere un segno di affidamento desiderando assecondare concretamente la rinascita di Taranto vecchia. Nel dedalo di vicoli, nascosta alla vista, se si percorrono quelli principali, sorge questa cappella che i tarantini ricordano con affetto quale luogo identitario

profondamente legato alle radici della fede popolare. Per esigenze di natura logistica e pastorale negli anni ’90 la confraternita si trasferì presso la chiesa di San Giuseppe, più comoda e accessibile.





Così la chiesetta è rimasta chiusa circondata da numerosi edifici in stato di abbandono. È stata aperta più volte in questi anni dando la possibilità di rivederla e di risvegliare nel cuore dei residenti l’affezione per questo luogo di preghiera. Vi è traccia di questo edificio già nel 1379. Si presenta a semplice aula quadrangolare molto piccola, non molto diversa da come doveva essere in epoca medievale. Nella descrizione del Brancaccio (1578) sono oggi annotati dei sedili lapidei intorno alle pareti interne, particolare, questo, oggi non più visibile. Nonostante la sua datazione, non ha un grande pregio artistico, ma ha una storia di pellegrinaggi e miracoli attestata dalle migliaia di ex voto che ricoprivano le pareti, insieme a biglietti di ringraziamento, targhe e fotografie di persone che sono stati beneficiate dai santi. Ab immemorabili nella nostra diocesi questa cappella è indicata quale santuario diocesano.

La Confraternita, insieme ad alcuni benefattori si è adoperata per la pulizia e il ripristino dell’impianto elettrico, provvedendo ad una parte degli arredi che negli anni sono stati trafugati o dispersi. Dopo i festeggiamenti sarà avviato l’iter per il restauro delle facciate e della piccola torre campanaria,

del restauro di piccoli frammenti decorativi, del pregiato organo settecentesco, come la progettazione della struttura che dovrebbe accogliere una la tela dell’altare restaurata negli anni 2000. Si tratta di

una tela bifronte, raffigurante da un lato la Madonna di Costantinopoli e dell’altro la stessa Vergine ma accompagnata dai nostri martiri Cosimo e Damiano. Ora quest’opera si può ammirare da ambo i lati allestita in una teca ribaltabile custodita nella chiesa di san Giuseppe. Tanto resta da fare e ci si affida anche alla generosità dei tarantini per questo luogo, che possono rivolgersi direttamente al parroco, monsignor Emanuele Ferro, o al commissario arcivescovile, il signor Antonio Gigante, qualora volessero contribuire”.

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Venerdì 25 settembre 2020

17:00 Banchina Garibaldi

Inizio della peregrinatio straordinaria delle insigni reliquie dei Santi Fratelli Medici provenienti dal Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria. Le reliquie arriveranno via mare su una motovedetta della Capitaneria di Porto. Sulla banchina presterà servizio la Fanfara della Marina Militare.

Liturgia della Parola presieduta da S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, alla preenza delle autorità civili e militari e religiose.

Al termine del momento di preghiera, l’Arcivescovo, accompagnato dalle autorità, traslerà le veneratissime reliquie nell’antico Santuario dei Santi Medici in via Di Mezzo a pochi metri dal luogo dello sbarco. All’arrivo, i bambini con le loro famiglie, residenti nella zona, consegneranno le chiavi all’arcivescovo che riaprirà all’antico Santuario e venerazione dei fedeli.

Sarà possibile accedere al Santuario, seguendo le normative anti Covid-19, soltanto dai varchi previsti e indicati, dalle ore 18:30. Si rende necessario ritirare un biglietto-pass gratuito nella Chiesa di San Giuseppe, da dove inizierà il pellegrinaggio personale dei fedeli.

I simulacri dei Santi Medici saranno esposti alla venerazione nella piazza antistante il Santuario in via Di Mezzo.

23:00 Partenza delle reliquie nelle vicinanze della Banchina Garibaldi. Atto di affidamento e saluto alle reliquie, che simbolicamente ripartiranno dal mare, allo sventolio di fazzoletti rossi e verdi.

Si accede alle aree interessate indossando la mascherina e igienizzando le mani. Ai varchi di accesso sarà misurata la temperatura corporea.

Sabato 26 settembre 2020

Festa dei Santi Medici Cosma e Damiano

Campo sportivo dell’Oratorio San Giuseppe: Sante Messe ore: 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30;

09:30 – Santa Messa presieduta da Mons. Alessandro Greco, Vicario generale

10:30 – Santa Messa presieduta da Mons. Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia. Si accede alle Celebrazioni munendosi di un biglietto-pass, disponibile fino ad esaurimento presso il sagrato della Chiesa di San Giuseppe. Il Campo dell’Oratorio San Giuseppe potrà contenere massimo 200 posti per ogni Celebrazione. Al termine di ogni Celebrazione ci sarà la benedizione dei ceri in onore dei Santi Medici e sarà adibita un’area per la deposizione dei ceri votivi vicino ai simulacri. Si accede alle aree interessate indossando la mascherina e igienizzando le mani. Ai varchi di accesso sarà misurata la temperatura corporea.

Domenica 11 ottobre 2020

Chiusura dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici Santuario Santi Medici in via Di Mezzo;

17:30 Santa Messa con canto del Te Deum inizio delle atttvità di culto ordinarie del santuario secondo le informazioni che saranno date.