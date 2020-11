Abbandono rifiuti, campagna social per le videotrappole a Taranto

Parte oggi la campagna social “Uno scatto e sei in trappola” di Kyma Ambiente (Amiu), per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e ingombranti. “La società partecipata del Comune di Taranto – si legge in una nota stampa – attraverso il proprio canale Facebook, chiede la collaborazione dei cittadini per individuare le zone della città più colpite, dove posizionare poi le nuove videotrappole mobili”.

“Per partecipare – prosegue Kyma Ambiente – basta inserire un commento al post dedicato, pubblicato sulla pagina Facebook involgere i cittadini in un processo di reale cambiamento, dal momento che sono decine gli interventi effettuati ogni notte dagli operatori Kyma Ambiente per liberare le strade dagli ingombranti. Kyma Ambiente ricorda alla cittadinanza che è attivo il numero verde 800 013 739 per il ritiro programmato e gratuito degli ingombranti direttamente a casa”.





“L’acquisto e l’installazione di 30 videotrappole è solo il primo passo – spiega Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente – presto se ne aggiungeranno altre, come predisposto dal sindaco Rinaldo Melucci e dall’assessore Paolo Castronovi per contrastare ancora più efficacemente il fenomeno”.