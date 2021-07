“Abito – Territori di tessuto” in scena alla Masseria Cuturi di Manduria

“Abito – Territori di tessuto” sarà il secondo appuntamento teatrale della rassegna “Cuturi e Cultura”, in programma il prossimo 23 luglio, dalle ore 20.30, nella Masseria Cuturi a Manduria (Taranto), luogo storico ed affascinante situato tra la città messapica e la costa salentina in cui si producono prestigiosi vini.

Sul palco, andrà in scena l’attrice Erika Grillo, massafrese, che porta avanti da alcuni anni un progetto teatrale sul modo di abitare i luoghi e gli spazi pubblici della provincia di Taranto e non solo, e il musicista Walter Pulpito, tarantino, nato e cresciuto nella Città vecchia del capoluogo ionico, “operaio per sopravvivere e musicista per vivere”, come lui stesso si definisce.





“Abito – Territori di tessuto” nasce come un percorso in parallelo tra la parola ‘abito’ intesa come sostantivo: indumento, tessuto che ci cuciamo addosso e la parola ‘abito’ intesa come verbo: prima persona singolare del verbo abitare.

Così, le figure di tre donne che indossano tre abiti differenti si intersecano attorno al loro abitare lo stesso luogo: Taranto, “che brilla sui due mari come un gigantesco diamante in frantumi” (Pier Paolo Pasolini); non una parte di Taranto qualsiasi, bensì la Città vecchia, il borgo antico… un’isola: un fazzoletto di terraferma circondato da due mari, Mar Piccolo e Mar Grande.

Uno spettacolo, dunque, che nasce da un desiderio: abitare. Dapprima il nostro corpo, poi il nostro indumento, poi ancora lo spazio pubblico: i luoghi. Le parole di Erika Grillo si modulano sulle note della chitarra classica di Walter Pulpito, si incrociano con le melodie, gli arrangiamenti, le canzoni in dialetto tarantino che scrive e canta Pulpito. Il risultato sono tre storie con un comune denominatore: il mare e l’amore.

Dichiara Erika Grillo: “Partendo da principio, è necessario sottolineare il perché la battaglia per un luogo oggi significhi una battaglia globale. Le tante iniziative nate in questi anni nella città di Taranto come anche in altri borghi d’Italia, sono legate insieme, come se fossero nate tutte da una stessa mente. C’è chi si occupa di ripensare il ruolo dei centri storici, ci sono ‘guerrieri’ nelle strade che piantano alberi, altri che costruiscono luoghi di incontro sotto i cavalcavia, chi ricostruisce modelli socioeconomici aggrappandosi alla storia, chi semplicemente propone il ritorno alla terra o ad altre forme di autosostentamento”.

Masseria Cuturi, nel cuore del Bosco di Cuturi, è il luogo di cui da anni la famiglia veneta Rossi Chauvenet si prende cura e non è stata affatto casuale la volontà di mettere in scena questo spettacolo. Abito – Territori di tessuto andrà in scena venerdì 23 luglio alle ore 20.30, alla Masseria Cuturi (sp 137, Manduria). Il ticket di ingresso comprende le degustazioni dei vini della cantina Cuturi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 3291156778 o la email [email protected] (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa della manifestazione)