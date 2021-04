Accoglienza turistica ed enogastronomia, 2 progetti del Gal Magna Grecia

Il Gruppo di Azione Locale “Magna Grecia” ha approvato il finanziamento per due importanti interventi nella città di Grottaglie finalizzati a migliorare l’attrattività turistica del territorio.

I finanziamenti rientrano all’interno delle misure 5.1 e 5.4 del Piano di Azione Locale del Gal Magna Grecia. Riguardano rispettivamente i punti di informazione e di accoglienza turistica in rete ed i laboratori esperienziali comuni per turisti.





Il primo intervento, sovvenzionato per un totale di euro 48.617,57 prevede lavori edili, attrezzature ed arredi, per il potenziamento dell’ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica esistente nel centro storico di Grottaglie e già realizzato dal GAL Colline Joniche nella programmazione PSR Puglia 2007-2013.

Nello specifico, l’intervento interessa Palazzo de Felice dove, al piano terra, si allestirà uno spin-off esperienziale per la fruizione turistica del territorio urbano e rurale, mediante l’impiego di un video proiettore a realtà aumentata da posizionare nel suggestivo “lanternino” a doppia altezza del palazzo nobiliare.

Il secondo intervento è stato finanziato per un totale di euro 249.477,36 e prevede, presso il complesso architettonico dell’ex Convento dei Cappuccini, un laboratorio enogastronomico con postazioni per “maestri” e turisti e un laboratorio artigianale per la produzione ceramica decorativa locale.

La fruizione combinata dei due laboratori consentirà ai visitatori di usufruire di un ambiente unico dove apprendere, utilizzare, “vivere” le offerte peculiari in ambito alimentare, enogastronomico ed

artigianale, a stretto contatto con la natura ed il paesaggio.

Il Gal Magna Grecia in soli quattro anni è diventato un vero e proprio laboratorio di idee e iniziative. “Nostro intento – dichiara la Presidente Lucia Cavallo – è invertire la tendenza ad identificare il territorio dell’area tarantina con le produzioni industriali, restituendolo alla sua naturale vocazione, quella agricola, artigianale e turistica”.