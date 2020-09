Ad Maiora, altri due arrivi

Ad Maiora ingaggia Martina Gatti e Francesca Gismondi. Due nuovi tasselli per coach Palagiano, in vista del campionato di B femminile di pallacanestro.

Martina Gatti, classe 2000, ala/centro di 1,82 mt è stata ingaggiata dall’Elite Roma, formazione di serie B laziale. Dal 2012 è tesserata con l’A.S.D. Pallacanestro Interclub Muggia Trieste dove passa tutta la trafila del settore giovanile partendo dall’Under 14, passando per U15, U16, U17, U18 e U20 Regionale del Veneto con piazzamenti sempre eccellenti della squadra fino ad ottenere lo scudetto Under 15, nelle finali di Roseto degli Abruzzi, a Giugno del 2015. Altro successo per lei anche lo Scudetto nell’under 14, a Maggio del 2014, nella competizione 3vs3 Join The Game. Nelle ultime quattro stagioni agonistiche ha giocato in prestito all’Asd Oma Basket Trieste nel 2016/2017 e all’Ants Viterbo nel 2017/2018, poi il passaggio nel 2018/19 alla Givova Ladies Free Basketball Scafati ed appunto, nella passata stagione, nell’Elite Basket Roma, in serie B. Francesca Gismondi, elemento molto duttile e guardia di ruolo, sicuramente con la sua esperienza apporterà un ulteriore accrescimento del tasso qualitativo del roster ionico. Nata a Brindisi, il 25 ottobre 1994, ha iniziato la sua carriera cestistica con le giovanili di un club della sua città natale, poi il passaggio nelle fila dell’Intrepida Brindisi, con esordio nelle massime serie nazionali, tanto da militare nella A/3 (ex B d’eccellenza) nelle stagioni 2011/12 e 2012/13, ed in serie A/2, nella stagione 2015/16.