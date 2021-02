Ad Maiora scalda i muscoli, la B donne torna sul parquet

La serie B femminile di basket, dopo tre mezi e mezzo di stop, è stata inserita tra i campionati di interesse nazionale: adesso la ripresa è possibile, entro il prossimo 7 marzo tutte sul parquet.



Durante la sosta forzata le atlete hanno comunque osservato un programma atletico. L’Ad Maiora, nella stagione 2020\21, disputerà dunque il suo secondo campionato nazionale di serie B femminile, dopo il terzo posto conquistato l’anno scorso alle spalle di Battipaglia e Capri. Il club rossoblù è l’unico rappresentante della Puglia meridionale. La Polisportiva Matteotti Corato è l’altra pugliese.





IL ROSTER ATTUALE

Debora Palmisano – ala pivot, Alessandra Ciminelli – ala, Vincenza Armenti – play, Camila Berardi – guardia, Francesca Lacitignola – ala pivot, Francesca Gismondi – ala, Martina Gatti, Giorgia Caminiti – guardia, Angela Donzelli – ala, Federica De Mitri – guardia, Sabrina Carrieri – play.

SETTORE TECNICO

Allenatore: Fabio Palagiano – Ass.: Francesca Rubino

SETTORE SANITARIO

Responsabile settore: dott. Giuseppe Ostillio Responsabile Protocollo Covid, dott.ssa Carla Cinquegrana

SETTORE DIRIGENZIALE

Dirigente accompagnatore e addetto arbitri: Fabrizio Di Leo

TEAM MANAGER

Alessio Giuffrè

PREPARATRICE ATLETICA

Francesca Rubino

AREA MARKETING

dott. Andrea Giannì

Il campionati comincerà entro il 7 marzo. La Fip ha lasciato liberi i club di optare per la B o rinunciarvi a titolo NON oneroso e con la possibilità di ripartire dalla serie C, massimo campionato regionale femminile.