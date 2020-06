Ad Maiora, stoppata improvvisa

La società comunica di aver “congelato momentaneamente il suo progetto sportivo in attesa di valutare quali saranno gli aiuti concreti che le società sportive riceveranno per fronteggiare questo momento di shock economico, causato dall’emergenza sanitaria, e la risposta della comunità locale“.

Ad Maiora ammaina bandiera? Probabile, non definitivo ma di certo plausibile visto il momento che tutto il tessuto sociale sta vivendo per le ragioni legittimamente addotte dalla società, questo pomeriggio, sulla propria bacheca Fb. Ragioni alla base di un “congelamento” che purtroppo confermano alcune voci che circolavano da giorni nell’ambiente cestistico locale. “La vittoria fuori casa a Scafati resta un segno indelebile del carattere che questa squadra ha sempre dimostrato durante tutto il campionato – si legge su Fb sulla nacheca Ad Maiora – un ringraziamento particolare a coach Palagiano, con cui si è definita una risoluzione consensuale anticipata del contratto, per il grande impegno profuso e i risultati vincenti ottenuti sul campo. Ad maiora sempre”. Tutto sospeso, dunque. Risolto, intanto, il rapporto con coach Fabio Palagiano, artefice con società e squadra di un bel campionato in B spezzato da un’emergenza sanitaria che rientrando… sta puntualmente lasciando detriti. Anche nello sport. Un vero peccato, visti i risultati e il piano di crescita progressiva che la società aveva meritoriamente approntato, dal vivaio alla prima squadra.