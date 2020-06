Aeroporto Taranto/Grottaglie, intesa per una base operativa

Firmato nella sede di Aeroporti di Puglia l’accordo che prevede l’istituzione di una base operativa (fixed base operator) per l’aviazione generale nell’aeroporto di Taranto/Grottaglie. Delta AeroTaxi si occuperà dell’erogazione dei servizi di assistenza a terra nell’aeroporto “M. Arlotta”.

“La firma di oggi rappresenta un momento importante per lo scalo ionico – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – grazie all’accordo, l’aeroporto potrà così offrire servizi di eccellente qualità ad un segmento di domanda ad alto valore aggiunto con significative ricadute economico-sociali sul nostro territorio. Il business di Aeroporti di Puglia

opera sempre più verso il mercato internazionale, mostrando particolare interesse, in questa fase, verso gli scali greci, croati, del Montenegro e dell’Albania”.





L’attivazione di questo servizio, al quale si giunge dopo una procedura competitiva per la subconcessione di aree dell’aeroporto di Grottaglie destinate ai servizi di assistenza a terra per l’aviazione generale, compreso l’aerotaxi, nasce per riequilibrare l’utilizzo delle quattro infrastrutture aeroportuali pugliesi e dalla necessità di adeguare le aree aeroportuali al nuovo scenario industriale e, conseguentemente, le infrastrutture di volo necessarie anche al traffico commerciale.

“Firme come quella di oggi – ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – riempiono il cuore di orgoglio. Grazie al lavoro sinergico con Aeroporti di Puglia restituiamo a Taranto il ruolo che le spetta e rafforziamo un territorio con nuove iniziative con opzioni di sviluppo diversificate e di sicuro interesse. Questo tipo di accordo nasce infatti dall’attenzione che la Regione Puglia ha destinato all’aeroporto di Grottaglie, prevedendo una serie di importanti interventi infrastrutturali che hanno consentito e consentiranno la qualificazione delle strutture

aeronautiche e l’ammodernamento dell’aerostazione passeggeri”.

Attualmente sullo scalo di Grottaglie, che nell’ambito della programmazione regionale e aziendale riveste una funzione rilevante, anche se non esclusiva, di polo del traffico aereo cargo-logistica ed industriale, ci sono interventi in corso per un ammontare di circa 21 milioni di euro, ricadenti all’interno del sedime demaniale, che riguardano prevalentemente: Via di rullaggio TWY “T” dalla testata 17 sino all’attuale piazzale “A” (piazzale Alenia) per evitare manovre critiche di back track degli aeromobili codice “E”; ampliamento del piazzale sosta aeromobili “D” (antistante l’aerostazione passeggeri); ristrutturazione dell’Hangar “ex Atitech”. Ulteriori 7 milioni di euro riguardano l’intervento di riqualifica funzionale del Terminal Passeggeri. La realizzazione delle opere di infrastrutturazione consentirà, da un lato, la localizzazione di

imprese del settore aeronautico/aerospaziale, dall’altro il potenziamento delle infrastrutture di volo anche per lo sviluppo commerciale. Si prevede, inoltre, un ulteriore potenziamento della capacità aeroportuale per le operazioni logistiche e cargo, con la definizione della procedura operativa che consentirà la sosta contemporanea di due aeromobili sul piazzale attualmente dedicato esclusivamente alle operazioni di carico/scarico di competenza Boeing/Leonardo.