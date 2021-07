All’inCirco Varietà al Corpus Domini di Paolo VI

Comicità, musica e magia bizzarra. Giovedì 29 luglio, alle ore 19, nella parrocchia Corpus Domini di Taranto, in viale della Repubblica – Paolo VI (ingresso gratuito), P.I.P.P.U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo presenta “All’inCirco Varietà” di e con Domenico Lannutti e Gaby Corbo, per il cartellone “in Cortile:

il teatro di strada” realizzato dal Crest con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Taranto. In versione completa e da palco, replica venerdì 30 luglio, alle ore 21 alla parrocchia Regina Pacis di Lama (biglietto 3 euro), per il cartellone “in Cortile: il teatro ragazzi” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Taranto, in collaborazione con il Crest. (prenotazione obbligatoria, info qui).





“All’inCirco Varietà” è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Il duo italo-argentino Lannutti & Corbo dà vita ad un varietà surreal-popolare gremito di personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari. Godibile dai 0 ai 100 anni, uno spettacolo che fa ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore.

Compagnia Lannutti & Corbo

Nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco: l’italiano Domenico Lannutti e l’argentina Gaby Corbo, entrambi artisticamente attivi dal 1995. Lannutti è attore, comico, mago, drammaturgo, autore, regista e insegnante di teatro comico, mentre Corbo è attrice, acrobata, clown e insegnante di circo teatro. La loro poetica insieme alla loro tecnica ha creato uno stile unico nel panorama artistico nazionale con centinaia di repliche all’attivo ogni anno e un unico grande obiettivo: combinare le arti per produrre meraviglia a 360 gradi. Nel 2012 costituiscono la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo per organizzare corsi e seminari di circo teatro e teatro comico e, non di meno, per promuovere i lavori della Compagnia. Oltre che individualmente con i propri lavori teatrali, Lannutti e Corbo girano insieme l’Italia e l’Europa con “All’inCirco Varietà”, Zirk Comedy” e “Il Mago della Maiella e il giullare Bo”, spettacoli che fondono comicità, musica e magia bizzarra [la foto pubblicata è di Barbara Zagatti ed è stata diffusa dall’Ufficio Stampa del Crest].