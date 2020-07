Anche Pierò Pelù firma la lettera dei tarantini a Conte

Sulla soglia delle 4000 firme, la lettera aperta a Giuseppe Conte registra in calce anche quella di Piero Pelù, notoriamente vicino alla causa ambientale e sanitaria di Taranto (nel 2016 ha cantato al Primo Maggio, nel parco archeologico…).

“Egregio presidente Giuseppe Conte, adesso dovrebbe bastare, non crede?”. Questo l’incipit, di per sè esaustivo, della missiva che le associazioni costituenti il nuovo comitato sceso in campo l’8 luglio (promosso dal prof Alessandro Marescotti) hanno spedito al presidente del Consiglio. Il testo è frutto della scrittura a “sei mani” di Donne e Futuro per Taranto libera Aps, LiberiAmo Taranto, Comitato Quartiere Tamburi, PeaceLink, Lovely Taranto e Genitori Tarantini, ovvero i primi aderenti al comitato. Le firme aumentano ora per ora: Aggiornamento sottoscrizioni alle ore 19.30 di ieri: 3.748. La firma di Pelù è stata resa nota su Fb.