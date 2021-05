Approdi, così Spazioporto aprirà al pubblico: gli eventi in programma a Porta Napoli (Taranto)

(in basso le slide con l’intero programma) Una rassegna “fortemente legata alla narrazione del territorio, abbraccerà tutte le arti (musica, cinema, teatro, fotografia) attraverso generi, moduli e mezzi differenti (streaming, live, web radio, web tv) con l’obiettivo principale di allontanarsi dalla classica rassegna tradizionale, sdoganandola dal concetto di “fruizione passiva” grazie alle diverse attività gratuite destinate soprattutto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai ragazzi delle università che saranno coinvolti negli eventi, in una interazione con i protagonisti dei vari settori coinvolti”. Approdi è stata lanciata stamattina in conferenza stampada Michele Riondino e Gianni Raimondi, di Afo6 (la diretta su Fb – fermo immagine in foto copertina).

Spazioporto (zona Porta Napoli, a Taranto) è pronto a far partire il progetto “APPRODI – Itinerari culturali e residenze artistiche”. Nel pieno rispetto delle normative anti-covid, naturalmente.





Un programma intenso che porterà sul palco di Spazioporto alcuni tra i più seguiti artisti del panorama musicale italiano oltre che produzioni teatrali, mentre sul grande schermo si alterneranno le proiezioni di film classici e novità dedicati ed ispirati alla musica. Un’importante sezione del programma sarà inoltre dedicato a mostra fotografiche inerenti al tema musicale.

“Spazioporto On Air” è inoltre la web radio che in futuro proporrà sessioni live, interviste, trasmissioni di approfondimenti, informazioni e, ovviamente, tanta musica. Questa prima rassegna di Spazioporto, che sarà aperta anche al pubblico non appena le ordinanze lo permetteranno, rientra nell’ambito del bando “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021” sotto l’egida del Fondo per lo sviluppo e la Coesione, l’Unione Europea, la Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale e “PiiiL Cultura in Puglia” e riempirà il programma del contenitore da maggio fino alla fine del 2021. Info SpazioPorto, via Niceforo Foca 28 – Quartiere Porta Napoli (Ta) – Tel 099.2227218