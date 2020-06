Aqp, tre mesi di lavori a Taranto per la nuova condotta di via Galilei

Sono partiti i lavori di potenziamento della rete idricaa Taranto. Le opere, dell’importo di 380 mila euro, spiegano da Aqp, consistono nella sostituzione di circa un chilometro della condotta idrica di via Galileo Galilei, nel tratto tra via Forleo e via Sordi che alimenta una ampia zona del capoluogo.

Aqp, cantiere di via Galilei a Taranto (foto Aqp 17giugno 2020)

“Un intervento di rilievo per la città di Taranto che consentirà il miglioramento complessivo della distribuzione idrica dell’abitato. La durata dei lavori è di circa tre mesi” chiudono da Acquedotto Pugliese.