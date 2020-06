Arcelor Mittal, consegnato al Governo il nuovo piano industriale. Tensione a Taranto

Scadenza rispettata per Arcelor Mittal. Alle 18 circa i vertici dell’azienda siderurgica hanno consegnato al Governo il nuovo piano industriale 2020-2025 per gli stabilimenti ex Ilva. A dare la notizia dell’avvenuto invio del documento è l’agenzia Adnkronos.

Questa sera sono scaduti i 10 giorni concessi dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli al termine della video conferenza dello scorso 25 maggio. Risale a marzo, invece, l’accordo tra i Commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e Arcelor Mittal con il quale è stato modificato il contratto di affitto delle acciaierie.





A Taranto c’è grande tensione e preoccupazione nel più grande stabilimento siderurgico di Europa. Questa mattina un gruppo di operai in cassa integrazione ha manifestato spontaneamente dinanzi alla Portineria A del centro siderurgico. Situazione precaria anche tra i dipendenti delle imprese dell’appalto a causa dei forti ritardi con cui Mittal paga fornitori e aziende.

Ieri, infine, a poche ore dalla scadenza dei dieci giorni per la presentazione del piano industriale, è arrivato l’annuncio del ricorso a nove settimane di cassa integrazione ordinaria per 8157 dipendenti a partire dal prossimo 6 luglio, pari all’intero organico dello stabilimento di Taranto. Un atteggiamento che stride con quanto recentemente dichiarato dall’ad di AMI Lucia Morselli, in ordine alla volontà di confermare l’impegno per l’ex Ilva.