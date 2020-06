Arcelor Mittal, la task force della Regione convoca i sindacati

Arriva un primo segnale dalla Regione Puglia sulla vertenza Mittal in risposta alle sollecitazioni di Fim, Fiom, Uilm. E’ stata convocata, per lunedì 15 giugno 2020, alle ore 15, la riunione in modalità telematica, della task force regionale per l’occupazione sulla vertenza ex Ilva e sulle problematiche dell’appalto.

L’incontro sarà presieduto dal presidente della Regione Michele Emiliano. Vi prenderanno parte anche gli assessori allo Sviluppo economico Mino Borraccino e Sebastiano Leo con deleghe a Lavoro e formazione professionale.Parteciperò in qualità di assessore allo sviluppo economico assieme al collega alla formazione e lavoro, Sebastiano Leo.





Sul fronte sindacale saranno presenti le segreterie regionali e provinciali di Cgil, Cisl e Uil, di Fim, Fiom e Uilm e di Usb e Ugl. Secondo l’assessore regionale Borraccino “è importante in questo momento dispiegare tutte le forze per superare questa gravissima situazione dell’acciaieria di Taranto”.