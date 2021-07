Arriva domani a Taranto la staffetta voluta da Alex Zanardi

Mercoledì 21 luglio arriva a Taranto “Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta del progetto “Obiettivo3” voluto da Alex Zanardi, che, nata nella primavera dell’anno scorso per lanciare un segnale di speranza all’Italia dopo il lockdown, è ripartita nel 2021 con lo stesso spirito. Quest’anno la staffetta vede impegnati, per tre settimane, 65 atleti paralimpici impegnati lungo 54 tappe in 18 regioni; ogni atleta percorrerà il proprio tragitto in handbike, bicicletta o carrozzina olimpica, passandosi di mano in mano il testimone.

Mercoledì 21 luglio la tappa della staffetta “Obiettivo Tricolore” con arrivo a Taranto, l’unica in Puglia, partirà da Matera alle ore 16 e vedrà alternarsi, passandosi il testimone, due atleti paralimpici pugliesi: Stefano Saccomanni e Leonardo Percoco; nel loro percorso saranno “scortati” da un team di quattro ciclisti guidato dal Vicepresidente nazionale Anmil, il tarantino Emidio Deandri.





Il laertino Stefano Saccomanni inizierà da Matera la tappa su una easybike fino alla sua Laterza, dove cederà il testimone a Leonardo Percoco, nato a Taranto ma trentino di adozione, che su una handbike proseguirà fino all’arrivo in piazza Immacolata a Taranto (ore 19.30/20.00).

Qui saranno accolti da Pierino Dainese, Presidente nazionale di “Anmil Sport Italia”, da Fabiano Marti, Vicesindaco e Assessore Cultura e Sport, e da Giovanni Destratis, Presidente provinciale di Anmil Taranto, che consegneranno una targa ricordo agli atleti.

La tappa di Taranto, fortemente voluta da Anmil Taranto, è organizzata dal Progetto “Obiettivo3” che nell’occasione allestirà in Piazza Immacolata, in collaborazione con “Anmil Sport Italia” e ASD “Sono e Posso”, il suo Villaggio sportivo che, anche nella giornata di giovedì 22 luglio, offrirà momenti di approfondimento su sport e cultura paralimpica e la possibilità per i disabili di provare le discipline paraolimpiche, candidandosi a far parte del progetto. Venerdì 23 luglio la staffetta “Obiettivo Tricolore” ripartirà da Taranto in direzione Calabria.

«Anche attraverso manifestazioni importanti come “Obiettivo3” – ha dichiarato il Vicepresidente nazionale Anmil Emidio Deandri – lo sport paralimpico e gli atleti disabili vogliono continuare a fare sentire la propria voce e rappresentare un esempio concreto per quanti cercano di superare le piccole e grandi sfide della vita».

Il Progetto Obiettivo 3, infatti, punta a far apprendere e diffondere la pratica sportiva tra i disabili che ancora oggi sono una categoria fortemente penalizzata dagli alti costi e, soprattutto, dalla difficoltà nel comprendere come iniziare. Ogni normodotato che avvicina lo sport segue un percorso noto, ma un disabile per farlo deve dotarsi di un ausilio la cui tecnicità è strettamente legata alle capacità residue della persona. Praticare una qualsiasi disciplina paralimpica con soddisfazione dipende sempre dal poter rispondere in modo efficace a questo fondamentale quesito.