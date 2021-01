Arriva la Viola, il Cus Jonico inaugura le nuove divise

Cus Jonico Basket Taranto col vestito di nuovo, domani sera, sul parquet del Palafiom. Arriva la Viola Reggio Calabria, per la sesta giornata del girone D2 del campionato di serie B.

“La maglia è sempre stata per noi un fattore identitario con la città, quest’anno abbiamo compiuto uno step in più affidandoci alla Spalding come sponsor tecnico e a Shopping Sport come store – commenta il presidente Sergio Cosenza – il risultato mi sembra molto gradevole, le maglia sono belle, colorate e speriamo portino bene già dalla partita con Reggio Calabria. I risultati? Finora stiamo facendo bene, il campionato è lungo, le altre squadre agguerrite, noi andiamo per la nostra strada e abbiamo ben precisi i nostri obiettivi”.





Il Cus cercherà la sesta vittoria di fila dall’inizio del campionato. Pochi giorni fa è arrivato a Catanzaro il quinto sigillo.

Sfida da non sottovalutare, si potrà seguire in diretta Tv su Antenna Sud 85 (canale 85 del digitale terrestre), in diretta radiofonica sulle frequenze 96.5fm di Radio Cittadella mentre tutti i fuorisede potranno seguire il match in diretta streaming sul portale Lnp Pass, servizio in abbonamento. Palla a due domani alle 18 al PalaFiom (a porte chiuse), arbitrano il match Simone Gurrera di Vigevano (PV) e Stefano Pulina di Rivoli (TO).