Per la Ringhiera il 2020 finisce qui. Ce ne liberiamo con tre giorni di anticipo, augurando a TUTTI NOI un radicale cambio di pagina nel 2021.

Un anno da dimenticare, lo sappiamo, a tal punto da non consentirci di esultare per gli ottimi, crescenti, risultati ottenuti in termini di accessi al sito e viralità sui social.





Avremo tempo e modo di parlarne. Intanto ci consentiamo una pausa, arrivederci a Capodanno.