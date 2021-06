Asia Estrema, il nuovo libro di Gaetano Appeso

Asia Estrema è il nuovo libro di Gaetano Appeso. Sarà presentato venerdì prossimo 18 giugno, alle 18,30, nel Circolo di Marina di Taranto. Gaetano Appeso (Antonio Delli Santi Editore, racconta il suo affascinante viaggio nel Sud-Est asiatico. Ci sarà spazio per la proiezione di foto e filmati, la lettura di alcuni brani e la discussione.

Sponsor dell’evento il Lions Club Taranto Poseidon, presieduto da Maria Rosaria Basile. Gaetano Appeso, tarantino, classe 78, militare di carriera, con la passione per l’archeologia e l’antropologia, non è un turista ma un viaggiatore solitario, curioso di luoghi e culture estremi, traduce in racconto le sue esperienze. E’autore di libri di viaggio multipremiati. Il ricavato dalla vendita dei libri, fanno sapere gli organizzatori dell’evento di venerdì prossimo, sarà devoluto all’Anffas Taranto onlus-Dante Torraco.