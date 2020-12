Asl Taranto: da 300 a 6000 casi, così abbiamo gestito la seconda ondata covid

La seconda ondata covid, benchè ampiamente attesa e prevista, ha travolto la provincia di Taranto. C’è stata un’impennata di casi e in poche settimane i positivi sono passati da circa 300 a 6000. Questa mattina i vertici amministrativi e sanitari dell’Asl di Taranto hanno convocato la stampa ed hanno spiegato come è stata gestita questa fase.

“A fronte di una vera emergenza, la rete ospedaliera ha retto bene – ha detto Stefano Rossi, dg dell’Asl ionica – contrariamente a quanto visto in altre città non ci sono state file chilometriche di ambulanze in attesa ed anzi abbiamo ospitato pazienti da altre province perchè avevamo disponibilità in reparto”.





Il sistema sanitario di Taranto nei giorni scorsi, però, è rimbalzato agli onori delle cronache nazionali per alcuni episodi (l’articolo de la Repubblica che ha sollevato il caso e la versione del medico raccontata sullo stesso giornale). Critiche all’organizzazione e alla gestione dei servizi sono state rivolte anche dai sindacati di categoria.