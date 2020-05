Assembramenti nei locali pubblici, multe salate per i clienti e chiusura per 30 giorni

L’assembramento è il nemico numero uno di questa “fase 2”. “Come in tutte le città d’Italia, si sono registrate nei locali pubblici situazioni pericolose dal punto di vista del contagio e venerdì mattina ho partecipato a una videoconferenza organizzata dal Questore di Taranto, anche in ragione di una comunicazione del Ministero dell’Interno”.

Così l’assessore comunale Gianni Cataldino. “La cosiddetta “movida” non è consentita e le sanzioni per i clienti che non osserveranno le norme sul distanziamento sociale vanno da 400 a 3.000 euro, cui si aggiunge per i gestori la possibile chiusura dell’esercizio fino a 30 giorni, comminata dal Prefetto. Non vogliamo spegnere la voglia di libertà dei cittadini, ma tutti devono comprendere che vanno cambiati comportamenti e abitudini per equilibrarli con l’esigenza di distanziamento – spega l’assessore – Tornerà il tempo per poter stare vicini senza problemi: più rispettiamo le regole, prima avverrà” chiude Cataldino.