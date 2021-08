Basket, il Cus jonico riparte in B per essere protagonista: il calendario

(foto di Aurelio Castellaneta) Il Cus comincia con il Ragusa, palla a due il 3 ottobre prossimo, al Palafiom di Taranto, ore 18. Basket, serie B, ci sono la voglia di ricominciare e la speranza che alle partite possa assistere il maggior numero possibile di spettatori.

Secondo impegno per i rossoblu in trasferta, a Sant’Antimo. Trittico campano completato da Salerno e la “nuova” Avellino prima di un doppio derby: Monopoli in casa e Ruvo fuori per una doppia trasferta completata dalla visita alla Forio Basket che poi diventerà un doppio impegno casalingo nel girone di ritorno. Il 5 dicembre in casa contro la corazzata Agrigento dell’ex Morici. Poi verso la fine del girone di andata due interessanti derby contro Bisceglie e Molfetta dell’altro ex capitano, ora rossoblu, Gambarota. L’andata ma anche la regular season, l’8 maggio, con la Viola Reggio Calabria dell’ex Duranti.





LA PRIMA GIORNATA

Calendario, Davide Olive commenta “Appartengo alla categoria dei coach che pensano che prima o poi dobbiamo incontrarle tutte. Mi fa piacere l’esordio al Palafiom della prima giornata. Il Ragusa ha fatto un mercato intelligente, ha confermato i migliori elementi della passata stagione e in più ha inserito gli esterni Picarelli e Da Campo oltre al lungo Paolo Rotondo. Gara due in trasferta contro una delle squadre che meglio si è mossa sul mercato – aggiunge Olive – Sant’Antimo di coach Origlio. Di nuovo in casa contro il Salerno prima dell’ostica trasferta contro l’Avellino di Marra e Hassan. Sarà un campionato interessante, noi lo giocheremo con l’idea di essere protagonisti, come lo siamo stati lo scorso anno, ogni domenica lottando su ogni pallone e cercando di regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.





CALENDARIO LNP Old Wild West SERIE B 2021/22

ANDATA

03/10/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Virtus Kleb Ragusa 09/10/2021 20:00 PSA Sant’Antimo-CJ Basket Taranto 17/10/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Virtus Arechi Salerno 24/10/2021 18:00 Del.Fes Avellino-CJ Basket Taranto 31/10/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Action Now 2019 Monopoli 06/11/2021 21:00 Talos Basket Ruvo-CJ Basket Taranto 14/11/2021 18:00 Forio Basket 1977-CJ Basket Taranto 21/11/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Virtus Pozzuoli 28/11/2021 18:00 Cestistica Torrenovese-CJ Basket Taranto 05/12/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Fortitudo Agrigento 08/12/2021 18:00 Virtus Cassino-CJ Basket Taranto 12/12/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Lions Basket Bisceglie 19/12/2021 18:00 Pallacanestro Molfetta-CJ Basket Taranto 09/01/2022 18:00 CJ Basket Taranto-Formia Basketball 16/01/2022 18:00 Pallacanestro Viola Reggio-Calabria CJ Basket Taranto

RITORNO