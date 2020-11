Battista alla Giunta di Taranto: Due milioni e mezzo per ospitare una regata internazionale? Non è il momento…

Massimo Battista stigmatizza “l’ultima idea – scrive in un comunicato – investire 2.500.000 di euro per una competizione mondiale di catamarani appartenenti alla classe F50, la SailGP che si terrà a giugno 2021 in piena pandemia mondiale”. Il consigliere comunale tarantino contesta la delibera di Giunta n.304/2020 del 06.11.2020 che “conferma la partecipazione alla competizione di Taranto in qualità di Città Ospitante. È davvero assurdo – ritiene – che si possa pensare di spendere una tale somma considerando prima di tutto il momento in cui stiamo vivendo”.

La somma è tecnicamente “prenotata” sull’apposito capitolo di bilancio. (vedi delibera in pdf).







Battista contestualizza la scelta e ritiene che vi siano “problemi ben più gravi che attanagliano la nostra comunità” e di fatto invita a destinare questo stanziamento al supporto delle famiglie in difficoltà e dei commercianti. “Vorrei ricordare che le tasse che pagano i tarantini da oltre 15 anni sono sempre al massimo… evidenzia Battista, confermando la sua netta distanza dalle scelte politiche e amministrative della Amministrazione Melucci.