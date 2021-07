Beethoven secondo le donne, concerto in riva al mare

Domani 15 luglio (ore 21) al Lamarée (Lama-Taranto), il concerto “Beethoven secondo le donne”. Terzo titolo del Magna Grecia Festival, avrà come protagoniste Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra della Scala di Milano, Gloria Campaner, pianista, più di venti concorsi nazionali e internazionali vinti, e Astrig Siranossian, violoncello. Dirige l’Orchestra della Magna Grecia il Maestro Michele Nitti (foto Ufficio Stampa evento).

In repertorio, triplo concerto per pianoforte, violino e violoncello, e orchestra Op. 56: III tempo del quinto Concerto Imperatore per pianoforte e orchestra di Beethoven; Romanza, per violino e orchestra opera 50 n. 2; Camille Saint-Saens – Allegro Appassionato per violoncello e orchestra op. 43. L’evento rientra all’interno della Programmazione Puglia Sounds Live 2020-2021. All’interno del Magna Grecia Festival, musica d’autore, classica, canto tradizionale, le donne che “incantano” o eseguono Beethoven (come nel caso del concerto in programma), le celebrazioni di grandi artisti e, come sempre, pagine di lirica straordinarie. Fra i nomi più “caldi” del cartellone, Roberto Vecchioni (lunedì 19 luglio, Arena Villa Peripato).





MAGNA GRECIA FESTIVAL 2021 Prossimi eventi

ROBERTO VECCHIONI

Roberto Vecchioni – voce

Orchestra della Magna Grecia

LUNEDI’ 19 LUGLIO – Arena Villa Peripato Ore 21.00

Ingresso 35euro

______________________________________________________

DANTE

I canti della terra

Alessandro Catte – voce

Tenores di Bitti “Mialinu Pira”

Roberto Molinelli – direttore

Orchestra della Magna Grecia

VENERDI’ 23 LUGLIO – Arena Villa Peripato Ore 21.00

Ingresso 5euro

________________________________________________________

CLASSICHE ARMONIE

Musiche di Beethoven

Carmine Chiarelli – pianoforte

Maurizio Lomartire – direttore

Orchestra della Magna Grecia

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO – Molo Sant’Eligio Ore 21.00

Ingresso gratuito su prenotazione

__________________________________________________________

PE’ FA LA VITA MENO AMARA

L’incanto della voce femminile

Amara feat. Simona Molinari

Valter Sivilotti – direttore

Orchestra della Magna Grecia

LUNEDI’ 9 AGOSTO – Arena Villa Peripato Ore 21.00

Ingresso 10euro

_____________________________________________________

LA VOCE DEL PADRONE

Tributo a Franco Battiato

Fabio Cinti – voce

Orchestra della Magna Grecia

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO – Yachting Club Ore 21.00

Primo spettacolo Ore 20.00, Secondo spettacolo Ore 21.30

Ingresso 20euro