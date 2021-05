Bibliobus, macchie di colore giovedì in diretta Fb

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano verdi e i loro genitori non li riconoscono più. Come far loro capire che sono sempre gli stessi? Ancora una volta basterà un abbraccio per sciogliere i pregiudizi e comprendere quanto importante sia mescolarsi, imparare, cambiare l’uno a contatto con l’altro, per creare una nuova entità, più forte e più complessa. Da molti anni un classico della letteratura dell’infanzia che racconta la magia, indispensabile per crescere, dell’integrazione con chi è diverso da noi.

«Ci crederanno ora?». In occasione della Giornata mondiale del Colore, giovedì 6 maggio, alle ore 17, dal bibliobus in sosta nei pressi dell’Ipercoop, Giovanni Guarino leggerà il libro “Piccolo blu e piccolo giallo” di Leo Lionni. Un’attività di promozione della lettura rivolta ai bambini da 5 ai 12 anni. In diretta facebook sulle pagine Crest CoopTeatrale, Biblioteca Acclavio e Basequa.





Creato con la tecnica del collage, usando delle macchie colorate disposte sulle pagine in modo da creare personaggi che si muovono ed entrano in relazione tra di loro, la genialità di questo albo illustrato, oltre al racconto universale di un’amicizia travolgente che fa vacillare i preconcetti, risiede nella modalità espressiva a cui ricorre: le immagini diventano elemento narrativo centrale, componenti essenziali per la comprensione e lo svolgimento della storia. Invece, le parole scelte dall’artista Leo Lionni (1910-1999), artista poliedrico che ha sperimentato le più diverse forme espressive, fanno da pura guida alle illustrazioni: è sufficiente leggere le immagini per entrare nel vivo della vicenda. Uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1959, “Piccolo blu e piccolo giallo” arriva in Italia nel 1967 su impulso della Emme Edizionifondata a Milano da Rosellina Archinto Marconi (dal 1999 è pubblicato dalla casa editrice Babalibri). Nel 2001, come “miglior libro mai premiato”, riceve il premio Andersen “per aver cambiato il modo di concepire e realizzare l’albo illustrato per l’infanzia, per l’intatto fascino, per l’incanto della poesia delle sue pagine, per la straordinaria attualità del suo messaggio”. E, a oltre sessant’anni dalla prima edizione, continua a lasciare incantati ed entusiasti i piccoli lettori.