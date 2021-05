Bicinpuglia, domenica l’XC Marina Piccola di Avetrana

Dopo molti rinvii, causati dalla pandemia, parte il circuito Bicinpuglia. Domenica 23 maggio si disputerà ad Avetrana (Taranto), l’XC Marina Piccola che inaugurerà la porzione dedicata al cross country. Per le Granfondo bisognerà attendere ancora.

La gara è, ormai, una delle classiche della mountain bike pugliese. Quest’anno ad Avetrana bisognerà percorrere un tracciato non distante dalla litoranea di Torre Colimena, su un circuito di circa 5,8 km per 140 metri di dislivello che si farà sentire nelle gambe dei corridori.





Il percorso è contraddistinto da uliveti e macchia mediterranea, con continui saliscendi ma con molti tratti dove emergerà la capacità di guida di ognuno.

La gara prenderà il via dall’Agriturismo Marina Piccola alle ore 9:30, con partenze divise in base alle categorie e sempre nel pieno

rispetto dei protocolli antiCovid, quindi evitando ogni forma di assembramento e indossando le mascherine fino alla partenza.

Ci si potrà iscrivere fino al sabato di vigilia, al costo di 15 euro, non sarà invece possibile aderire nella giornata di gara. La gara è valida per i Campionati Italiani Uisp. Per informazioni: Mtb Città degli Imperiali Racing Team, tel. 328.0007353, [email protected]