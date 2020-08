BIKES, domani la prima tappa: cattedrali, cripte e santi a Taranto

Si svolgerà venerdì 28 agosto 2020 la prima tappa di “BIKES – Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici”, progetto ideato e realizzato da Ethra Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto. BIKES è un nuovo modo di promuovere le bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche della città utilizzando la bicicletta per gli spostamenti da un sito all’altro. Tutte le tappe si concludono con un buon aperitivo.

Il tema del primo appuntamento è “Cattedrali, cripte e santi. Storia della tradizione cristiana a Taranto”. Il raduno dei partecipanti è in Piazza Fontana, in città vecchia, alle 18.30. Il tour propone un viaggio lungo le tappe dei più importanti monumenti religiosi secondo lo sviluppo cronologico della architettura cristiana a Taranto. Partendo da Piazza Fontana, si farà tappa a San Domenico Maggiore, monumentale esempio del romanico gotico, San Cataldo, la più antica cattedrale di Puglia e tempio della cristianità tarantina, chiesa seicentesca nel cuore del Borgo Umbertino e luogo del culto del santo protettore della gente di mare. Si proseguirà per la Cripta del Redentore che consentirà ai fruitori di fare un viaggio alla scoperta delle origini della cristianità, con i suoi affreschi intatti e le limpide acque, che ancora sgorgano, nel cuore della città contemporanea. Ultima tappa alla Cattedrale Gran Madre di Dio di Giò Ponti, manifesto artistico e spirituale di uno dei più grandi Architetti del 900.





In tutti i siti, un esperto illustrerà ai presenti le caratteristiche del monumento e del luogo visitato. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, è obbligatoria la mascherina. Gli organizzatori consigliano di indossare il casco da bici, abbigliamento comodo e fresco, possibilimente di colori vivaci, più visibili in strada. Il trasferimento da un luogo all’altro avverrà in gruppo.

BIKES si avvale di due partner privati. Si tratta di MF Cycling bike store Taranto e Hops Beer Shop. Presso MF Cycling bike store (in Corso Italia 316), a Taranto, sarà possibile noleggi are la bici al costo convenzionato di 5 euro, per partecipare a BIKES; per maggiori info telefonare al 349.196.9629 oppure consultare la pagina Facebook di MF Cycling bike store. L’altro partner è Hops Beer Shop, accogliente birreria, in via Umbria, nel cuore della città nuova. Qui si concluderà la prima tappa di BIKES con un fresco aperitivo e per uno scambio di idee sull’iniziativa. Il ticket per partecipare a BIKES è di 10 euro (compreso di guide e aperitivo finale), per info e prenotazione 379.118.2464 oppure consultare la pagina Facebook di Ethra Archeologia e Turismo.