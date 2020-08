BIKES, esplorazioni urbane in bicicletta per scoprire le bellezze di Taranto

Passeggiare in bici scoprendo monumenti, storia, bellezze artistiche e paesaggistiche di Taranto, sorseggiando, infine, un buon aperitivo. “BIKES – Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici” parte da qui, dall’idea di proporre una nuova fruizione turistica e di “esplorazione urbana”. Un progetto eco friendly in una città che sta cambiando volto puntando sulla riscoperta dei suoi tratti identitari, sul suo glorioso passato, sulla incantevole bellezza.

BIKES è realizzato da Ethra Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto. Ethra da tredici anni opera sul territorio pugliese e nel Sud Italia nel campo dello studio, ricerca, valorizzazione dei beni culturali. Attraverso la scoperta di itinerari poco noti e la valorizzazione di beni paesaggistici, culturali, archeologici BIKES propone un’esperienza entusiasmante all’insegna della cultura, dello sport e del wellness, che permetterà ai visitatori di accrescere le proprie conoscenze sul territorio e sul vivere in armonia con l’ambiente, diventando ambasciatori delle bellezze di una città desiderosa di risorgere. BIKES vuole anche creare comunità, tutte le escursioni si concluderanno con un momento conviviale e con la degustazione di un buon aperitivo.





La Taranto antica, le architetture contemporanee, le cripte, i santi, il mare. Tutti diversi, ed interessanti i tour proposti dalle guide e dagli esperti di BIKES che accompagneranno i “cicloesploratori” in un affascinante viaggio nella storia attraverso luoghi e testimonianze del passato. La forza di BIKES sta nella sua apparente semplicità. Ma è proprio questo a farne una proposta moderna e innovativa. Esperienze simili si contano in poche città: visite guidate in bicletta si tengono solo a Roma e Parma. Oltre all’aspetto culturale e promozionale, BIKES intende favorire la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti urbani in linea con programmi ed interventi del Comune di Taranto.

Sono previste quattro tappe, la prima delle quali si svolgerà venerdì 28 agosto 2020. Info e prenotazioni 379.1182464 oppure sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ethrabeniculturali.it . Ticket 10 euro. Di seguito il programma completo.

28 agosto 2020, ore 18.30, raduno in Piazza Fontana

Cattedrali, cripte e santi. Storia della tradizione cristiana a Taranto. Il tour propone una ciclopasseggiata lungo le tappe dei più importanti monumenti religiosi secondo lo sviluppo cronologico della architettura cristiana a Taranto + aperitivo. Lunghezza percorso: 10 KM a/r; difficoltà bassa; durata 2,30 ore.

4 settembre 2020, ore 18.30, raduno in Piazza Fontana

Taras tour. Viaggio urbano nella storia antica di Taranto. Il tour si snoda lungo tutta la città, a partire dalle antiche mura della gloriosa Taras conservate presso il parco archeologico di Collepasso, per fare tappa ai resti delle mura di Via Emilia e all’acquedotto di Corso Italia, testimonianza della città romana + aperitivo. Lunghezza percorso: 11KM a/r; difficoltà bassa; durata 2,30 ore.

11 settembre, ore 18.30, raduno Concattedrale di Giò Ponti

900 tour, arti e architetture contemporanee a Taranto. Visite guidate su due ruote alla scoperta delle testimonianze della Taranto del 900; edilizia civile, arte contemporanea ed architetture novecentesche del Borgo Umbertino di Taranto +aperitivo. Lunghezza percorso: 11 KM a/r; difficoltà bassa; durata 2,30 ore.

25 settembre, ore 18.30, raduno Giardini Virgilio

Mar Grande biketour. Storie dal Golfo di Taranto al tramonto. Visite guidate su due ruote alla scoperta del litorale tarantino che affaccia sul Mar Grande fino al Faro di San Vito, per ammirare il suggestivo skyline del Golfo che abbraccia le Isole Cheradi e la città + aperitivo. Lunghezza percorso: 15KM a/r; difficoltà media; durata 3 ore.