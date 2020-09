BIKES, viaggio in bicicletta nella bellezza di Taranto. Una formula che piace

E’ arrivato a metà il viaggio di BIKES-Kilomteri di Storie ed Esplorazioni in Bici, progetto ideato ed organizzato da Ethra Archeologia e Turismo con la collaborazione del Comune di Taranto.

Le prime due tappe (28/8 e 4/9) hanno fatto registrare grande partecipazione e grande entusiasmo. Gli archeologi, gli esperti, le guide di Ethra hanno fatto scoprire ad un pubblico di tutte le età i tesori del Duomo di San Cataldo, le ardite architetture della Concattedrale, gli affreschi della Cripta del Redentore, i resti delle Mura che delimitavano l’acropoli magnogreca, la meravigliosa opera ingegneristica dell’acquedotto romano, il fascino delle tombe degli atleti, la grandezza delle Colonne doriche.





Un viaggio entusiasmante che proseguirà nelle prossime settimane con altri due appuntamenti in programma l’11 settembre (Tour del contemporaneo, arti e architetture del ‘900) ed il 25 settembre (Mar Grande biketour. Storie dal Golfo di Taranto al tramonto). I tour si concludono con un aperitivo, compreso nel ticket di 10 euro e con un gadget della manifestazione.

Tutti gli eventi si svolgono in ossequio alle norme anticovid, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale: è obbligatoria la mascherina. Gli organizzatori, inoltre, consigliano di indossare il casco da bici, abbigliamento comodo, possibilimente di colori vivaci, più visibili in strada e di dotare le biciclette di luci di segnalazione anteriore e posteriore. Il trasferimento da un luogo all’altro avverrà in gruppo secondo le norme del codice della strada e, laddove possibile, utilizzando le piste ciclabili.

Presso MF Cycling bike store Taranto, in Corso Italia 316, è possibile noleggiare bici al costo convenzionato di 5 euro, per partecipare a BIKES; per maggiori info telefonare al 349.196.9629 oppure consultare la pagina Facebook di MF Cycling bike store. A tutti i cicloesploratori che parteciperanno all’evento, sarà donato un gadget. E’ obbligatoria la prenotazione al numero 379.1182464. Info sulla pagina Facebook di Ethra https://www.facebook.com/ethrabeniculturali.it