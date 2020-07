Boeing rallenta, ad agosto si ferma lo stabilimento Leonardo di Grottaglie

Ad agosto lo stabilimento Leonardo (Gruppo Finmeccanica) di Grottaglie, in provincia di Taranto, fermerà la produzione a seguito del rallentamento degli ordinativi dei Boeing 787 a causa della pandemia di covid 19. Nello stabilimento, infatti, si costruiscono due sezioni di fusoliera in fibra di carbonio.

Secondo quanto riporta l’agenzia Agi che fa riferimento a fonti sindacali, durante la fermata collettiva il personale di Leonardo Grottaglie (circa 1300 diretti) sarà collocato in ferie. Per quanti non dispongono di ferie è in corso un confronto tra azienda e sindacati per trovare le soluzioni più idonee, escluso in ogni caso il ricorso alla cassa integrazione. Ulteriori rallentamenti della produzione si prevedono anche in autunno. Si ipotizza, a tal proposito, lo stop nel fine settimana agganciando un altro giorno alla pausa che già viene effettuata dal venerdì.





Lo stabilimento Leonardo di Grottaglie finora sfornava 14 coppie al mese di fusoliere, ma dovrà scendere a 12 e in seguito a 10. Ulteriori rallentamenti della produzione potrebbero rendersi necessari nel 2021 e nel 2022. Molto dipenderà dall’andamento delle compagnie aeree. La pandemia, infatti, ha abbattuto drasticamente il traffico aereo e, di conseguenza, le compagnie non effettuano ordini di nuovi aeromobili.

Tra i lavoratori serpeggia grande preoccupazione. Il futuro dello stabilimento Leonardo di Grottaglie è stato al centro di convegno organizzato dalla Uilm di Taranto. “Pur avendo apprezzato l’intervento del Responsabile Operations Leonardo Aerostrutture, che mira nella sua rappresentazione a rassicurare, sulla solidità del programma attuale – secondo la Uilm ionica – necessitano da questo momento in avanti specifiche azioni tese a implementare nuove attività all’interno del sito di Grottaglie evitando presenti e future ripercussioni sulla tenuta occupazionale dei lavoratori sociali e dell’appalto”.