Bollettino covid, i numeri di oggi in Puglia

Aggiornamento covid mercoledì 24 giugno 2020. In Puglia sono stati registrati 2.790 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

NON sono risultati positivi casi. E’ stato registrato un decesso di un residente in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 168.388 test. Sono 3809 i pazienti guariti. 177 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.529:





1.491 nella provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

659 nella Provincia di Brindisi;

1.170 nella Provincia di Foggia;

520 nella Provincia di Lecce;

280 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 24-6-2020 è disponibile al link:

http://rpu.gl/HwlPR