Bollettino Covid, in Puglia torna lo zero assoluto

Bisogna continuare così, tenendo la guardia alta, osservando le regole del buon senso e quelle scritte a livello locale e nazionale. I dati sono buoni e anche l’aggiornamento odierno lo conferma.

Oggi, giovedì 9 luglio in Puglia sono stati registrati 2.313 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi.





NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 196.070 test.

3.916 sono i pazienti guariti.

74 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536, così suddivisi:

1.492 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

660 nella Provincia di Brindisi

1.169 nella Provincia di Foggia;

522 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/zpAjs