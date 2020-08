Bomba d’acqua su Taranto, danni e allagamenti

Danni e allagamenti a Taranto a seguito del nubifragio che questo pomeriggio si è abbattuto sulla città. Secondo le stime della Centrale operativa del Comune di Taranto, sul capoluogo sono caduti 60 cm di acqua in meno di venti minuti.

Questo ha provocato l’allagamento di diverse arterie stradali di grande importanza per la viabilità urbana. Interdetto alla circolazione il sottopassaggio di viale Magna Grecia. Difficoltà alla circolazione si sono registrate in entrata e in uscita della città. Il sindaco Rinaldo Melucci sta monitorando la situazione attraverso il Coc. Le strade con maggiori criticità sono presidiate da 10 pattuglie dei vigili urbani.





Grande lavoro anche per i vigili del fuoco. Dal Comando provinciale di Taranto fanno sapere che particolari criticità si sono registrate in via Ancona dove numerose sono state le auto rimaste in panne e soccorse. Numerosi anche gli alberi caduti e i locali interrati allagati. (FOTO DI REPERTORIO)