Boxe, la Quero-Chiloiro di Taranto punta sui giovani

Primo appuntamento agonistico per l’anno 2021 per la Quero-Chiloiro di Taranto. La storica palestra di pugilato è impegnata a Brindisi al Centro Sportivo Olivier, per il Torneo Regionale PB Cup maschile e femminile.

La competizione è aperta ai giovani pugili Schoolboy/girl, Junior e Youth. La gara è organizzata dal Comitato Regionale di Puglia e Basilicata della

A vestire i colori della Società ionica sono gli atleti Antonello Maraglino e Alessandro Donvito. “Entrambi sono ben preparati, merito della loro grande passione e del valido addestramento svolto con i nostri Tecnici”. Lo afferma il Maestro Cataldo Quero che li seguirà all’angolo nei match (a porte chiuse) di semifinale e finale.

Antonello e Alessandro hanno voglia di emergere nel panorama pugilistico nazionale. “Questo Torneo – continua Quero – sarà una prova della loro crescita”.

Antonello Maraglino, 17enne massafrese, è iscritto nella categoria Youth 52 kg. E’ già Campione Regionale Youth 2020, vanta un record di 3 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte. Ogni giorno viaggia col pullman da Massafra a Taranto, per allenarsi nella storica palestra di Via Emilia, fucina di tanti campioni, con il sogno di diventare Professionista e combattere per un Titolo.

Alessandro Donvito, 17enne gioiese, iscritto nella categoria Youth 69 kg e

con un record di 4 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte. Per lui ancora più chilometri nel viaggio col treno tra Gioia del Colle e Taranto, ma con la stesso intento di diventare un Campione.