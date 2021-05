Boxe, Rossetti della Quero-Chiloiro di Taranto sul ring del Rigamonti a Brescia

Sabato 15 maggio Giovanni Rossetti si gioca la finale dei pesi medi per il Trofeo delle cinture WBC-FPI, competizione considerata trampolino di lancio per i giovani pugili.

Il pugile savese, appena ventenne, ha tutte le carte in regola per poter

conquistare il podio nella manifestazione che si terrà a Brescia presso il centro sportivo Rigamonti.





Eventi clou della serata sono i match per il titolo – al momento vacante – dell’Unione Europea dei pesi superpiuma tra Mario Alfano e Nicola Henchiri e quello per il titolo italiano dei supergallo tra Jonathan

Sannino e Mattia De Bianchi.

La finale del Trofeo delle cinture e altri quattro match completano il programma. L’organizzazione è targata Promo Boxe Italia del procuratore Mario Loreni e sarà trasmessa in diretta sabato e in differita domenica su Raisport a partire dalle ore 22.45.

Per conquistare il trofeo delle cinture Giovanni Rossetti dovrà battere il siciliano e più esperto Gianluca Pappalardo. Rossetti, classe 2000, arriva in finale dopo aver battuto ai quarti Alexandru Benone Ciupitu e in semifinale Petru Chiochiu per KO tecnico, in tutto ha 5 vittorie all’attivo (di cui

2 KO) da professionista.

Rossetti vanta anche una splendida carriera da dilettante che lo ha visto due volte campione italiano, prima da junior e poi agli Assoluti Elite.

Pappalardo, classe 1997, arriva in finale dopo la vittoria ai quarti su Mattia Carvelli e in semifinale contro Marco Giannetti, da professionista ha

ottenuto a oggi 6 vittorie (di cui 2 KO) e 1 sconfitta, dopo la ricca esperienza dilettantistica di 52 match (36+ 8= 8-), il titolo di campione italiano schoolboy, la vittoria al Torneo Azzurrini, la vittoria ai campionati italiani junior, vincitore del Torneo Italia e due volte vicecampione italiano youth.

Una finale tra due giovani di grande talento sportivo al Trofeo delle cinture che si presuppone sarà un match tecnico e fortemente agonistico, in cui Rossetti e Pappalardo per la prima volta disputeranno l’incontro sulle dieci riprese.

“Rossetti è preparato a dovere e concentrato”, commenta il maestro

Cataldo Quero che lo accompagnerà come sempre all’angolo tecnico sul prestigioso ring del Rigamonti, “abbiamo preparato tatticamente e strategicamente il match e siamo ottimisti”. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è fornita dalla società Quero-Chiloiro)