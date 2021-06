Brian Johnson degli AC/DC racconta i miti del rock

“Brian Johnson, una vita on the road”, è una serie condotta dal cantante degli AC/DC, Brian Johnson, per raccontare in chiave intima alcuni dei protagonisti della storia del rock.

Una conversazione tra “pari” che svela riflessioni inedite sulla vita “on the road” tra ricordi, aneddoti, sogni. Nella prima serie il cantante degli AC/DC incontra Roger Daltrey (Who), Lars Ulrich (Metallica), Nick Mason (Pink Floyd), Sting, Joe Elliott (Def Leppard) e Robert Plant (Led Zeppelin).





Nel primo episodio, in onda martedì 1 giugno alle 22.50 in prima visione su Rai5, Brian Johnson e Roger Daltrey, frontman degli Who, si incontrano nel quartiere di Shepherd’s Bush a Londra per ripercorrere le tappe salienti di una amicizia quarantennale.

Daltrey svelerà gli ingredienti che hanno reso immortali gli Who, dagli eccessi di Keith Moon alle folli “performance” distruttive di Pete Townshend che furono di ispirazione per Jimi Hendrix, fino alla tecnica del “mic swinging” o microfono roteante – per creare uno stile che si distinguesse da “Mick Jagger & co.” (Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta da rai.it/ufficiostampa)