Brindisi, Varese Battuto. Playoff scudetto: arriva Trieste

Happy Casa Brindisi completa una stagione agonistica storica, blindando il secondo posto in classifica al termine di un’esaltante annata in LBA. (grafica – score gara 10 maggio 2021 – scaricata dalla pagina Fb Happy Casa Brindisi)

Vittoria nell’ultima giornata, ieri, contro l’Openjobmetis Varese di coach Bulleri, ex capitano biancoazzurro (108-84). Brindisi festeggia una serata perfetta, da 108 punti totali dei quali 61 nel primo tempo nel corso del quale i ragazzi di coach Vitucci mettono subito le cose in chiaro. Harrison guida nei primi due quarti la squadra con 17 punti (5/6 al tiro), Willis la chiude nel finale timbrando una doppia doppia (nona volta in stagione) da 10 punti e 11 rimbalzi più 5 assist, 2 recuperi e 2 stoppate e una valutazione pari a 27. Thompson accelera a proprio piacimento durante l’arco della gara risultando il top scorer del match a quota 21 punti con 8/12 dal campo. Scola (16 punti) prova a tenere in piedi gli ospiti, privi di Beane out per infortunio a inizio secondo quarto. Coach Vitucci riesce a ruotare tutti gli uomini a propria disposizione, centellinando il minutaggio e rinunciando a Krubally in rotazione. Sei gli uomini in doppia cifra a referto.





Giovedì 13 e venerdì 14 maggio il via ai playoff scudetto: gara 1 e gara 2 al PalaPentassuglia contro l’Allianz Trieste; gara 3 prevista lunedì 17 a Trieste (ev. gara 4 mercoledì 19 a Trieste e gara 5 venerdì 21 a Brindisi).

BRINDISI-VARESE: 108-84 (30-16, 61-45, 81-68, 108-84)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 13 (3/5, 2/7, 4 r.), Zanelli (0/1, 0/3, 1 r.), Harrison 17 (3/3, 2/3, 2 r.) Visconti 3 (1/1 da 3), Thompson 21 (7/9, 1/3, 3 r.), Guido (0/1), Udom 8 (2/4, 1/2, 5 r.), Bell 14 (2/2, 3/5, 1 r.), Perkins 8 (4/8, 0/1, 5 r.), Willis 10 (3/6, 1/3, 11 r.), Cattapan (0/1, 1 r.). All.: Vitucci.

OPENJOBMETIS VARESE: Beane 5 (1/1, 1/3), Morse 8 (3/3, 5 r.), Scola 16 (2/4, 3/6, 5 r.), De Nicolao 6 (3/5, 0/2, 3 r.), Ruzzier 14 (5/5, 1/4, 1 r.), Strautins 5 (2/5, 0/1, 2 r.), Egbunu 4 (1/4, 2 r.), De Vico 12 (2/3, 2/4, 2 r.), Ferrero (0/ da 3, 1 r.), Douglas 14 (5/5, 1/4, 7 r.). All.: Bulleri.

ARBITRI: Alessandro VICINO – Martino GALASSO– Marco VITA.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 13/23, Varese 12/18. Perc. tiro: Brindisi 40/73 (15/32 da tre, ro 11, rd 25), Varese 32/62 (8/26 da tre, ro 5, rd 28).