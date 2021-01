Calcio, il girone H della serie D frenato dal covid: nove partite saltate (4 sono del Taranto)

Ci sono nove gare da recuperare, quattro vedranno impegnato il Taranto che non gioca da un mese, in pratica, ed è un vero peccato perchè il covid ha interrotto un buon momento di forma (il Taranto era secondo in classifica…).

Sono nove, si diceva, le gare rinviate nel Girone H della Serie D a causa del covid. Il Taranto ne ha saltate quattro. Devono recuperarne due Puteolana, Sorrento e Bitonto. Devono recuperarne una Fasano, Lavello, Andria, Portici, Picerno, Aversa, Brindisi, e Molfetta. Dovrebbero essere giocate tutte prima dell’avvio del girone di ritorno: Lavello-Puteolana (27 gennaio); Taranto-Fasano (data da stabilire). Taranto-Fidelis Andria (data da stabilire). Bitonto-Puteolana (data da stabilire); Picerno-Sorrento (data da stabilire); Portici-Taranto (data da stabilire). Brindisi-Sorrento (data da stabilire); Real Aversa-Bitonto (data da stabilire); Taranto-Molfetta (si sarebbe dovuta giocare domenica prossima, la data del recupero è da stabilire).