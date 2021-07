Campionati italiani Under 22, tre pugili Quero-Chiloiro sul ring

I campionati italiani Under 22 di boxe, che da quest’anno sostituiranno l’ex Guanto d’oro Italia, vedranno gareggiare le categorie maschili e femminili di una rosa scelta tra i migliori pugili in circolazione.

Da oggi 7 all’11 luglio gli incontri saranno disputati a a Cascia, in provincia di Perugia, nella bella frazione immersa nel verde di Roccaporena (centro sportivo dell’hotel Roccaporena & Margherita).





Tre atleti della Quero-Chiloiro saranno impegnati sul ring, sono già partiti accompagnati dal maestro Cataldo Quero dopo un’intensa preparazione nella palestra di via Emilia, a Taranto, per il consueto perfezionamento tecnico condito dai sacrifici per arrivare a Cascia perfettamente “in peso”. Tutti classe ’99, a portare i colori di Taranto sono gli élite Andrea Ottomano, Domenico Maffei e Silvia Bonucci (foto diffuse dall’ufficio stampa della Quero-Chioloiro).

Ottomano

Bonucci

Il mancino Andrea Ottomano, probabile testa di serie tra i tredici pugili in gara per la categoria degli 81 kg, si presenta con un record di 35 vittorie, 6 pari e 9 sconfitte, per un totale di 50 match all’attivo, argento ai campionati italiani youth 2017 e bronzo al Guanto d’oro 2018. Domenico Maffei, guardia destra anche lui, possibile testa di serie nella sua categoria dei 56 kg composta da quattordici pugili, uno score pesante di 26 vittorie, 7 pari e 11 sconfitte, per un totale di 44 match in carriera. Silvia Bonucci, guerriera tarantina con 25 match all’attivo, vanta 11 vittorie, 3 pari e 11 sconfitte, bronzo agli Assoluti 2018, bronzo al torneo nazionale élite 2^serie 2018 e 2019, bronzo al torneo nazionale youth 2016 e 2017; la Bonucci gareggerà nei 48 kg, categoria composta da sette ottime atlete.