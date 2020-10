Camposcuola, così diventerà la casa dell’atletica leggera

Sarà tutto nuovo, dai materassi per i salti alle otto corsie della pista. Attrezzi, tribune (750 posti che in vista dei Giochi 2026 diventeranno 5000) spogliatoi e pedane: il Camposcuola Valente si rifà il trucco e mette a punto nuova sostanza con fondi ottenuti dal Credito Sportivo. Per la consegna della Ricciardi è questione di giorni, a quanto pare. Seguirá il recupero di quel rudere ormai 50enne e mai diventato piscina.

Poco fa, sindaco, assessori e progettisti hanno tenuto un breve incontro nell’ampio cortile dell’impianto della Salinella.